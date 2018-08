Êtes-vous libre(s) le jeudi 6 septembre à 11h30 ?

Le Journal Point Sud souligne sa rentrée et nous organisons un Méchoui et épluchette dans le jardin de la Maison Gisèle Auprix St-Germain au 150, rue Grant à Longueuil. Voilà une occasion idéale pour se rencontrer, fraterniser et prendre connaissance des réalisations et des orientations de votre journal dans une ambiance décontractée et conviviale.

Nous sommes ravis à l’idée d’être à nouveau bientôt réunis et nous espérons que vous pourrez être des nôtres ! Contribution suggérée: 10$

RSVP : Méchoui et épluchette info@pointsud.ca ou au (450) 677 2626 avant le 31 août 2018