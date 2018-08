Texte : Pierre Turbis – Photo : Julie Beauchemin

À partir du 10 août prochain, le Théâtre du 450 présentera la pièce « Au pied du lit de mon père », texte et mise en scène de Jocelyn Blanchard. Rencontré par Point Sud, ce dernier a raconté le cheminement qui a conduit à la création du spectacle qui sera présenté à la Chapelle St-Antoine, située dans le Vieux-Longueuil.

Interprétée par André Lacoste, Jocelyn Blanchard et Benoît Archambault, cette pièce illustre la difficulté de communication éprouvée par un père et son fils, dont le seul point commun semble être les souvenirs liés au sport professionnel. « L’un et l’autre ont toujours vécu leur existence par procuration, à travers les victoires et les défaites des Expos comme des Canadiens de Montréal. Chacun saisi bien à quel point ils auraient besoin de se parler mais, à l’instar de tellement d‘hommes de leur génération, la réussite de leur existence dépend en grande partie de celle de leur équipe préférée. Il en résulte un énorme malaise dont ils ne parviennent pas à s’extirper », explique l’auteur.

Cette œuvre est un appel à se laisser toucher, en demeurant attentif aux appels de l’autre. Une œuvre touchante, un émouvant portrait d’une génération qui n’a jamais appris à laisser voir sa vulnérabilité.

Une soirée de théâtre à ne pas manquer, qui se tiendra du jeudi au samedi soir à 20 h. du 10 au 25 août.