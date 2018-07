Dans le cadre du Sommet des Arts et de la Musique de Longueuil, Dose Culture a été mandaté pour offrir un évènement où la programmation est axée sur graffiti, et ce, gratuit pour tous. Ainsi, la deuxième édition de l’Estival de Canes aura lieu les 6, 7 et 8 juillet 2018, au Parc de la Cité de Longueuil.

Cette activité d’importance régionale sera composée de murales géantes de style graffiti sur les murs de l’usine du parc. Des graffeurs et des «crew» majoritairement locaux de renommée américaine se rassembleront pour couvrir les murs et créer une gigantesque œuvre d’art unique.

Au niveau musical, deux groupes d’influence dans le monde du hip hop seront de la partie lors du festival. C’est donc avec enthousiasme que notre programmation est composée des groupes Gros Big et Exceler qui apporteront une ambiance festive et entraînante. Nous allons aussi, tout au long des trois jours, présenter plusieurs Disque Jockey qui s’assureront de divertir notre public.

Nous vous invitons à cet évènement d’envergure !

Parc de la Cité de Saint-Hubert

6201 Boulevard Davis, Saint-Hubert, QC J3Y 8Y4

Dose Culture est un organisme à but non lucratif qui se consacre à l’économie sociale.

@Doseculture

www.facebook.com/canesofficiel/