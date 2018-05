La Maison Source Bleue recueille une somme record de 203 988$ dans le cadre de sa marche-bénéfice annuelle

Texte et photo Pierre Turbis:

Par un temps magnifique, le 6 mai dernier, plus de 700 personnes ont participé à la marche bénéfice de la Maison de soins palliatifs Source Bleue, située à Boucherville. Démontrant une solidarité plus que touchante, les participants tenaient ainsi à manifester leur appui à cette ressource essentielle du milieu.

Pendant la marche de 10 km, nous avons eu le plaisir et le privilège de rencontrer un bénéficiaire de la Maison et son épouse, qui ont témoigné de la qualité exceptionnelle des soins et de l’humanité manifestée par l’équipe de cette ressource si importante pour la région. Par respect pour ces deux personnes exceptionnelles, nous tairont leur noms.

« Cela peut paraître difficile à croire, mais malgré ma situation de fin de vie, je suis très bien ici. Je me sens tellement bien pris en charge. On veille à ce que j’aie le minimum de douleur. Je suis entouré d’attentions et de tendresse. Les nombreux bénévoles sont là pour nous. Je veux dire toute ma gratitude », lance-t-il avec un beau sourire.

La Maison est tout sauf un mouroir. Les patients sont en phase terminale de leur maladie, mais plutôt que de pleurer sur la souffrance et la mort qui vient, on célèbre la vie et les beaux moments vécus au cours de l’existence des bénéficiaires.

À travers les marcheurs des trajets de 5 et 10 km, on retrouve des personnalités connues, dont les porte parole Colette Provencher, l’ex-footballeur Éric Lapointe et François Dumontier, auxquels se joignent des membres des familles de bénéficiaires présents ou passés, des élus provinciaux et municipaux sans oublier des membres de l’équipe et des bénévoles de la Maison.

La journée se termine dans la joie et l’espoir, dans une célébration de la solidarité qui anime tout ce beau monde et une promesse de se revoir l’an prochain pour la prochaine édition de la Marche.