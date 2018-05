9e Marche annuelle pour la Maison de soins palliatifs Source Bleue – Les inscriptions sont ouvertes et le décompte est commencé!

Dans le cadre de la Semaine nationale des soins palliatifs, la Fondation Source Bleue organise la 9e édition de la grande Marche de solidarité pour honorer et célébrer la vie de ceux qui ont terminé leur parcours à la Maison Source Bleue. Elle aura lieu le samedi 6 mai prochain. Les inscriptions s’ouvrent officiellement aujourd’hui.

L’ex-joueur des Alouettes de Montréal et porte-parole de la Maison Source Bleue, Éric Lapointe, invite les gens à participer à l’événement : « Encore cette année, ma famille et moi participerons à la Marche Source Bleue. Chaque participant contribue à offrir aux habitants de la Rive-Sud un lieu où terminer ses jours dans la dignité et la douceur. Nous souhaitons atteindre les 800 marcheurs cette année, alors aidez-nous à réaliser notre objectif et inscrivez-vous dès aujourd’hui! ».

La Marche de solidarité en bref :

• Pourquoi participer? Pour permettre à la Source Bleue d’offrir le meilleur aux patients et à leur famille : dignité, réconfort, contrôle de la douleur et répit aux proches.

• Deux parcours sont offerts (5 km et 10 km) dans les rues de Boucherville.

• Coût : seulement 100 $ par marcheur (possibilité de se faire parrainer par des dons de ses parents, amis et collègues).

• Quand : le dimanche 6 mai 2018, dès 8 h 30 (10 km) ou 9 h 30 (5 km).

• Pour s’inscrire : maisonsourcebleue.ca

La Maison Source Bleue est un organisme privé à but non lucratif qui a pour mission d’accueillir gratuitement les adultes en fin de vie et de leur offrir les meilleurs soins et services possibles. Son budget annuel s’élève à 2,8 millions $, la subvention qu’elle reçoit du Ministère de la santé est approximativement de 1,1 millions $ et il incombe à la Fondation Source Bleue de trouver annuellement le 1,7 million $ manquant. La Source Bleue dessert l’ensemble des villes de la Montérégie. Avec ses 16 chambres, elle est la plus grande maison de soins palliatifs en Montérégie et l’une des trois plus grandes au Québec.