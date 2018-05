La Fondation Hôpital Charles-LeMoyne lance sa campagne majeure de financement

Texte et photo Pierre Turbis:

Le 25 avril dernier, la Fondation Hôpital Charles-Le Moyne procédait au lancement de sa campagne majeure de financement en présence de trois de ses porte-parole : Sophie Lorain, Josée Lavigueur et Dominic Arpin.



Ayant pour objectif d’amasser 25 M$, cette campagne d’une envergure inégalée dans l’histoire de la Fondation permettra notamment de soutenir quatre projets prioritaires pour la santé et le bien-être des 1,5 million d’habitants desservis par l’hôpital Charles-Le Moyne.

« Il est touchant de voir la communauté se mobiliser ainsi autour de son hôpital », a lancé avec enthousiasme Nathalie Boudreau, directrice de la Fondation.

Les quatre projets visés par cette vaste opération de solidarité sont les suivants :

L’acquisition d’un Tep Scan pour le département de cancérologie; La relocalisation et l’ajout de deux salles de traitement à l’unité d’endoscopie digestive et pulmonaire; La création d’une nouvelle chaire de recherche sur l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins aux personnes atteintes de cancer; La construction d’une nouvelle unité d’intervention brève en santé mentale (10 lits adultes et 2 lits enfants).

Les trois porte parole présents étaient visiblement très émus qu’on ait fait appel à eux pour mener à bien ce grand projet. Se joindront à eux au cours de la campagne Michel Louvain, Josée Boudreault et Kim Thuy.

À ce jour, des dons de 16 M$ ont déjà été confirmés sur le total recherché de 25 M$. La reconnaissance était donc de mise en ce jour de lancement.