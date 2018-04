Les Petits Frères de Longueuil nous invitent à prendre soin de nos aînés

Texte : Pierre Turbis – Photo : Gilles Pilette

Depuis de nombreuses années, les Petits Frères de Longueuil invitent la population à prendre soin de nos aînés à travers différentes activités. Au début d’avril, nous sommes allés à leur rencontre dans leur local de Longueuil, afin de découvrir toute la passion qui les anime.

Nous y avons retrouvé deux aînées, mesdames Morissette et Bélanger et avons parlé au porte-parole de l’organisme, le comédien Henri Chassé. Membre depuis plus de deux ans, madame Bélanger explique à quel point le contact se fait tout naturellement. « Je me sens privilégiée d’être de ce groupe », explique-t-elle avec enthousiasme.

De son côté, madame Morissette, ne tarit plus d’éloges envers les bénévoles qui consacrent temps et énergie à prendre soin des aînés. « Grâce à eux, je ne suis plus la même. Nous avons développé un lien très solide et je les en remercie beaucoup. À l’occasion de Pâques, nous étions près d’une soixantaine à manger et danser dans une ambiance de fête. Nous nous voyons aussi à la période des pommes avec tellement de bonheur.»

Pendant l’été, les aînés sont invités à passer du temps à OKA, à la Maison Juliette Huot, où chacun peut jouir du bonheur de quelques jours à la campagne.

Toutes ces activités sont offertes aux aînés grâce à la générosité de la population ainsi que les recettes des activités-bénéfices, parmi lesquelles la soirée poésie, musique, danse et chanson qui aura lieu le 12 mai prochain à l’église Sainte-Famille de Boucherville.

À l’occasion de cette soirée intitulée Éperdument aimé, placée sous la présidence d’honneur de Sébastien Laliberté, directeur général de la Caisse Desjardins du Vieux-Longueuil, vous entendrez Marie-Thérèse Fortin, Béatrice Picard et Henri Chassé nous lire de superbes textes d’amour, entremêlés de magnifiques prestations musicales de l’ensemble vocal À ContreVoix, dirigé par Marc-Olivier Lacroix.

On se procure des billets ou encore ou fait un don aux Petits Frères en visitant le site http://www.petitsfreres.ca/longueuil/.