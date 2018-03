Lancement de la 20e édition du Printemps culturel de Longueuil : plus de 100 activités entre le 23 mars et le 23 juin

Élus, artisans, artistes et représentants de plusieurs organismes partenaires étaient réunis le 23 mars au Théâtre de la Ville pour le coup d’envoi et le dévoilement de la programmation de la 20e édition du Printemps culturel de Longueuil, lancé au même moment que le vernissage de l’expo-vente Salon du printemps présenté en collaboration avec l’Association des artistes peintres de Longueuil.

Chaque année, le Printemps culturel de Longueuil propose aux citoyens plus d’une centaine d’activités culturelles aux quatre coins de la ville et encourage, par le fait même, les créateurs et les artisans d’ici. Expositions, littérature, théâtre, conférences, spectacles de danse et de musique et sorties culturelles de tout genre sont au coeur de cette programmation généreuse et diversifiée qui inclut plusieurs activités gratuites.

« Grâce à une collaboration précieuse de nos organismes partenaires, notre Ville est devenue un véritable chef de file en matière d’offre culturelle. Les 20 années de succès du Printemps culturel en sont une démonstration sans équivoque. Ce rendez-vous printanier est devenu un incontournable, et il confirme bien l’importance qu’occupe la culture à Longueuil », a indiqué monsieur Tommy Théberge, en remplacement de la mairesse, Sylvie Parent.

Événements phares

À travers cette riche programmation, notons, entre autres, le Salon du printemps, qui se tiendra les 24 et 25 mars, le JazzFest des jeunes du Québec, qui sera présenté le 7 avril, l’exposition de la murale historique du Petit Vieux-Longueuil qui sera dévoilée le 17 mai, ainsi les nombreux spectacles en arts de la scène présentés par des organismes de Longueuil, dont trois nouvellement reconnus par la Ville cette année : The South Shore Saints Barbershop Chorus, le 28 avril, le Choeur Pratt & Whitney Canada, les 19 et 20 mai, et l’Orchestre Renaissance, le 2 juin.

Nouveautés

Parmi les grandes nouveautés, notons Le PixiLab, le laboratoire de création numérique et multimédia installé à la bibliothèque Georges-Dor, ainsi que les trois Journées histoire et patrimoine de Longueuil : le 11 avril avec le vernissage de Capture ton patrimoine, le 26 mai avec une multitude d’activités sous le thème « Aujourd’hui l’histoire… des Soeurs des Saints Noms de Jésus et de Marie », et le 7 juin avec la conférence Ville Jacques-Cartier dans Nègres blancs d’Amérique.

La programmation complète du Printemps culturel est disponible à longueuil.quebec/printemps-culturel. Des brochures sont également mises à la disposition du public dans les bâtiments municipaux.