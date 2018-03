Formation d’un comité afin de trouver une solution au problème de bruit à Saint-Lambert

Texte : Pierre Turbis – Photo : Tourisme Montérégie

Le 12 mars, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, le maire de Saint-Lambert, Pierre Brodeur, la ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Isabelle Melançon et la député de Laporte et whip en chef du gouvernement, Nicole Ménard, se ont rencontrés pour tenter de trouver une solution au problème du bruit provenant du Parc Jean Drapeau qui affecte les Lambertois tout au cours de l’été.

Au terme d’une rencontre d’une durée d’une heure, la déclaration suivante a été émise par tous les participants : « Il est convenu de poursuivre le travail de rapprochement entre les deux villes. Il est également convenu que la recherche et la mise en œuvre d’une solution devra être élaborée à l’aide des partenaires institutionnels. »

Plus précisément, le maire Brodeur a déclaré que les parties se sont entendues sur l’importance d’étudier des propositions à court, moyen et long terme. Pour y arriver, on procédera à la formation d’un comité de travail. Les parties en présence verront également à la normalisation des relations entre les fonctionnaires des deux villes, le tout dans l’optique d’une ouverture réciproque et d’échanges d’information.

« Considérant la bonne volonté manifestée par tout le monde, il y a lieu d’être optimiste », a mentionné le maire Brodeur à Point Sud. L’approche est différente à la table de discussion et il est clair que le mandat de tous est de diminuer les décibels à Saint-Lambert les soirs d’événements. Je répète que Saint-Lambert n’est pas contre la tenue de concerts au Parc Jean Drapeau. Au contraire, nous sommes fiers de cet élément essentiel de l’offre culturelle estivale dans la région métropolitaine », a ajouté le maire.

Enfin, les parties impliquées ont annoncé qu’elles étudieront toutes les solutions techniques et technologiques permettant la réduction du bruit afin d’engager Montréal et Saint-Lambert sur la voie d’une cohabitation harmonieuse.