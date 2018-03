DEL sélectionné parmi les membres de EBN

Texte : Pierre Turbis – Photo : Communications DEL

Développement économique de l’agglomération de Longueuil (DEL) a été sélectionné parmi les membres de l’European Business and Innovation Network (EBN), un réseau européen formé de 150 centres d’innovation, d’incubateurs, d’accélérateurs et de 70 organismes internationaux de soutien aux entreprises.

Constituant un cadre de référence pour le développement de start-ups et de PME innovantes, le réseau EBN compte seulement cinq organismes nord-américains certifiés membres de cette communauté internationale

La sélection de DEL fait suite à un audit de performance concluant, au regard des critères de qualité du réseau EBN. Ce faisant, DEL s’inscrit au sein d’un vaste réseau et a accès à des outils de développement extrêmement performant parmi lesquels une plateforme de réseautage international, un lien particulier avec des projets d’affaires collaboratifs, des connexions transfrontalières, des opportunités B to B, des ateliers et événements.

La directrice générale de DEL y voit une occasion privilégiée pour faire connaître les produits et services longueuillois. « Il s’agit également d’une fenêtre d’opportunité unique permettant à l’économie sociale de se faire reconnaître, voire d’aborder les marchés d’exportation. », d’expliquer avec enthousiasme la directrice générale de DEL, Julie Éthier.

(Sur la photo : Geneviève Bourgoing, directrice principale, soutien aux entreprises, Julie Éthier, directrice générale, Éric Drainville, directeur des finances et des investissements)