Texte et photo: Ville de Boucherville

Le 19 février, la Ville de Boucherville a procédé au lancement du Répertoire des organismes d’entraide de Boucherville au Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier. Pour l’occasion étaient réunis, Jean Martel, maire de Boucherville, Josée Bissonnette, conseillère municipale du district no 3 et déléguée auprès de la Table de concertation des organismes communautaires de Boucherville, plusieurs membres du conseil municipal et de l’administration de la Ville ainsi que plusieurs représentants d’organismes du milieu communautaire.

« De nombreuses ressources sont présentes pour accompagner les Bouchervilloises et les Bouchervillois. Ce répertoire est le fruit d’une collaboration étroite et soutenue entre la Ville de Boucherville et la Table de concertation des organismes communautaires de Boucherville qui se sont mobilisées afin d’améliorer les conditions de vie des citoyens, pour favoriser un développement social du territoire plus cohérent et pour assurer une meilleure coordination des ressources d’entraide. En mon nom personnel et en celui des membres du conseil municipal, je profite de cette tribune pour remercier chacun de vous réunis ici aujourd’hui ainsi que tous les partenaires et intervenants communautaires qui s’impliquent quotidiennement au sein des organismes de Boucherville », a mentionné Jean Martel, maire de Boucherville.

Ce répertoire est facile d’utilisation, il présente les organismes d’entraide selon différentes catégories et il décrit pour chacun : leur mission et la clientèle desservie, l’offre de services et d’activités ainsi que leurs coordonnées.

Parmi les ressources accessibles du répertoire, notons que le Centre d’action bénévole de Boucherville (CABB) et le Centre d’entraide de Boucherville constituent des références en matière d’entraide et de solidarité sociale pour les personnes vivant une situation difficile, des problèmes financiers ou d’ordre personnel. Des intervenants sont là pour les soutenir et les guider, en fonction de leurs besoins et de leur réalité, et ce, dans le respect et la confidentialité.

De plus, le projet Ponts de l’entraide constitue une autre référence importante de ce répertoire. Un intervenant est disponible pour les citoyens qui souhaitent être accompagnés dans leurs démarches. Son rôle consiste à établir le lien entre les membres de la communauté bouchervilloise et les divers organismes.

La Ville de Boucherville tient également à souligner la généreuse contribution de Moisson Rive-Sud dans la réalisation de tous les projets de sécurité alimentaire. Ce répertoire sera distribué à tous les organismes d’entraide reconnus par la Ville et il sera disponible dans tous les bâtiments municipaux ainsi qu’accessible en ligne au boucherville.ca.