Le Théâtre de la Ville de Longueuil récompensé au Gala des prix OPUS ainsi qu’au Gala de la Bourse RIDEAU

Texte : Pierre Turbis – Photo : TDLV

Le Théâtre de la Ville de Longueuil (TDLV) était récemment primé tant par les Prix Opus que par la Bourse RIDEAU. Dans les deux cas, on reconnaissait la qualité et l’originalité de la la programmation d’un diffuseur diversifiant les styles musicaux tant jazz, que musiques du monde et musique de concert.

Les jurys des deux concours ont souligné la constance de l’engagement du Théâtre de la Ville à soutenir la qualité artistique et l’innovation musicale, en plus de la pertinence de ses initiatives de développement des publics : groupes scolaires, familles, Les Sorties 30 ans et moins, grand public et mélomanes avertis. Par son travail dans relâche, le TDLV favorise la rencontre entre le public et les artistes.

« Ces honneurs découlent du travail de toute l’équipe et d’une politique artistique inspirante, affirme Danielle Bilodeau, directrice générale. Nous sommes particulièrement touchés par de telles reconnaissances du milieu musical professionnel québécois. L’excellence des musiciens d’ici est remarquable et nous sommes très fiers de les présenter au public de la Rive-Sud, que nous remercions d’ailleurs chaleureusement pour sa curiosité, sa fidélité et son amour des arts de la scène. Nous sommes ravis de contribuer au rayonnement des musiciens. »

À propos du Théâtre de la Ville

Le Théâtre de la Ville est un diffuseur professionnel pluridisciplinaire d’envergure métropolitaine situé sur le campus du Cégep Édouard-Montpetit, à Longueuil. Il se distingue par une proposition artistique novatrice, présentant un large éventail de disciplines en arts de la scène où le théâtre occupe historiquement une place privilégiée. Sa mission est d’offrir à la population de la Rive-Sud une programmation professionnelle d’une grande qualité artistique, riche et variée, de contribuer au développement des publics et au rapprochement avec les artistes, et de soutenir la création artistique professionnelle en arts de la scène. Reconnu comme l’un des principaux leaders de la diffusion pluridisciplinaire sur la Rive-Sud et au Québec, il présente plus de 70 spectacles chaque année incluant un important volet scolaire.