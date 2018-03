La Fondation du cégep Édouard-Montpetit appuie financièrement les étudiants méritants

Texte : Pierre Turbis – Photo : Fondation Cégep Édouard Montpetit

La Fondation du cégep Édouard-Montpetit a profité des récentes Journées de la persévérance scolaire pour souligner le travail et la persévérance de 19 étudiants, qui ont chacun reçu une bourse de 750 $.



Cet appui de 14 250 $ remis en bourses est possible grâce à la Coop Édouard-Montpetit, à l’Association des cadres et au Syndicat des professionnels du Cégep. Additionné aux bourses remises au Gala de la Fondation de décembre 2017, ce soutien totalise plus de 63 000 $ remis par la Fondation et ses différents partenaires pour souligner l’engagement et la réussite des étudiants.

Sur place, la directrice des études Josée Mercier a félicité les boursiers et a rappelé à tous les étudiants qu’ils ne sont pas seuls dans leur parcours scolaire : « Plus de 1000 personnes œuvrent sur nos deux campus, en classe comme dans les activités qui animent votre environnement, pour favoriser vos apprentissages et votre développement. N’hésitez pas à faire appel à eux et à profiter des services d’aide à la réussite ! » À ce jour, plus de 2400 bourses ont été offertes par la Fondation, soit plus d’une centaine chaque année, ce qui fait une différence dans le parcours des étudiants.

À propos de la Fondation du cégep Édouard-Montpetit

La Fondation est un levier dynamique d’avancement institutionnel mis à la disposition de la communauté collégiale. En collaboration avec ses partenaires internes et externes, elle contribue au financement de projets qui appuient les étudiants. Depuis 1994, la Fondation a injecté plus de 11 millions de dollars en argent et en équipements au Cégep. Cela représente plus de 830 projets parascolaires et pédagogiques, stages internationaux, colloques et conférences. Pour en savoir plus sur la Fondation, ses bourses ou activités : fondation.cegepmontpetit.ca.