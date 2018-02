Sylvie Normand offre ses œuvres au profit de la Fondation Hôpital Charles-LeMoyne

Texte et photo : Pierre Turbis

Sylvie Normand a toujours aimé les arts. Pendant longtemps, la jeune femme possédait une boutique où elle offrait à sa clientèle ses propres créations et celles de créateurs québécois. Un jour elle a été diagnostiqué d’une maladie neuro-musculaire, ce qui l’a obligé à freiner ses activités et s’est retrouvée en congé de maladie.

« J’ai alors commencé à peindre des t-shirts et des tabliers pour demeurer active. J’ai ensuite approché la Fondation de l’Hôpital Charles-LeMoyne pour leur proposer de vendre mes œuvres et de leur en remettre les profits. J’ai ensuite voulu être plus précise et de remettre les dons au département de neurologie. »

« Je souhaite remercier le personnel de l’Hôpital Charles LeMoyne pour la qualité et l’humanisme des soins qu’ils nous donnent. Je vous invite à vous procurer mes créations en visitant ma page FB : SNO ou par courriel au snostyles@gmail.com ou par téléphone : 514.502.9233. »