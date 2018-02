Le 12e Salon du livre jeunesse de Longueuil célèbre la littérature jeunesse et ses auteurs

Texte et photo : Pierre Turbis

Du 9 au 11 février dernier, des milliers d’enfants, grands-parents et enseignants ont envahi le Théâtre de la ville de Longueuil, à l’occasion de la 12e édition du Salon du livre jeunesse, qui se veut une grande célébration annuelle de la littérature jeunesse et de ses auteurs.

Parmi les kiosques les plus fréquentés, on aura noté celui de la jeune auteur et comédienne Frédérique Dufort, la porte-parole du Salon. Point Sud est allé la rencontrer pour connaître son appréciation de l’événement. « C’est tellement agréable de partager ma passion de la lecture et de l’écriture avec les jeunes visiteurs du Salon. À constater l’achalandage ici, on ne peut que réaliser qu’il est faux de prétendre que les jeunes ne lisent pas… Laissez traîner des livres chez vous et vous verrez bien… », a-t-elle lancé avec enthousiasme.

Autre auteur chouchou des jeunes, Carine Paquin a fait le bonheur de nombreux lecteurs en les accueillant à son kiosque et en répondant à leurs questions.

Encore cette année, les élues provinciales de Vachon et de Marie-Victorin, Martine Ouellet et Catherine Fournier, ont remis une importante somme à la Fête de la lecture et du livre jeunesse, permettant un don de livres jeunesse à chacune des écoles de leur circonscription respective.

On a enfin procédé au dévoilement des gagnants du concours J’invente une comptine, dont la lauréate du premier prix est madame Kathy Poulin pour sa comptine Le Boogie-woogie du corps. Les comptines primées, mises en musique par le compositeur et concepteur sonore Habib Zekri, sont toutes disponibles sur le site internet de la Fête.