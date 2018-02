Franck Michel quitte Culture Montérégie

Texte : Pierre Turbis – Photo : Culture Montéréégie

Au moment de quitte la direction générale de l’organisme Culture Montérégie, qu’il occupe depuis deux ans et demie. Franck Michel peut dire Mission accomplie. Rencontré par point Sud, il nous a raconté le bout de chemin parcouru.

« Quand je suis arrivé en poste, je m’inscrivais dans la foulée de mes deux prédécesseurs, Dominic Trudel et Christian Laforce. L’équipe était solide et les réalisations multiples. Il fallait toutefois poursuivre les partenariats un peu mis à mal avec l’abolition des CRÉ et des Forums jeunesse. Notre souci constant pour le développement culturel nous a mené à signer des ententes culturelles avec les municipalités, qui se sont avéré des partenaires privilégiés. »

Monsieur Michel est spécialement fier des mesures qui ont été mises en place pour favoriser l’éveil à la culture des tous petits. « Nous avons également travaillé au dossier arts affaires, par lequel le milieu des affaires est invité à manifesté son soutien à celui des arts, l’un et l’autre s’enrichissant de leur expertise. »

Culture Montérégie entend d’ailleurs bien poursuivre dans cette voie alors que Franck Michel ira relever de nouveaux défis à la direction du Théâtre de la ville de Longueuil, ce dont nous reparlerons prochainement.