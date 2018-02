Boucherville tourne la page sur une année de célébrations

Texte et photo : Pierre Turbis

Après avoir célébré pendant tout un an le 350e anniversaire de Boucherville, le comité organisateur a tenu à remercier comme il se doit les centaines de bénévoles qui ont rendu possible les multiples activités offertes à la population à l’occasion de ces festivités. Le comité organisateur a pu dire mission accomplie lors d’une rencontre au cours de laquelle on a fait un bilan-synthèse à la mi-janvier. On a ensuite tenu une soirée toute spéciale en hommage aux bénévoles.

Le 19 janvier, pendant cette soirée ayant pour thème « champagne et confettis », on a souligné l’apport inestimable des 820 bénévoles, des 208 partenaires, des services municipaux et de tous les membres de la Corporation, grâce à qui les fêtes ont pu connaître un tel succès.

Tout en favorisant la consolidation d’un fort sentiment d’appartenance à la communauté, chacune des activités à permis de célébrer la fierté d’être Bouchervillois.

« La Corporation des fêtes 2017 de Boucherville souhaite encore une fois remercier tous ceux qui ont accepté d’embarquer à bord du train qui nous a fait voyager tout au long de l’année. Votre collaboration a été des plus précieuses. Nous nous tournons maintenant vers l’avenir en laissant derrière nous tout un héritage aux générations futures. Nous avons ensemble tout un avenir à inventer », a lancé Florence Junca-Adenot, présidente de la Corporation des fêtes.

(Sur la photo : le concert symphonique en compagnie de l’OSDL et Ginette Reno aura été un moment fort des célébrations)