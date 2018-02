Match de hockey bénéfice au profit du Centre de pédiatrie sociale de Longueuil

Texte et photo : Pierre Turbis

Le 3 février, près de 500 personnes se sont retrouvés au Colisée Jean Béliveau pour assister à un match de hockey amical entre l’équipe formée des pompiers de Longueuil et une équipe formée de personnalités québécoises, dont Alain Dumas, Mickaël Roy, Jean-Thomas Jobin, Jason Roy Léveillée. C’est dans un esprit de solidarité que s’est déroulé le match remporté par les pompiers de Longueuil. Notons que les enseignants, Maxime Roux, Jacques Blondin et Philippe Ouellet du Collège Charles LeMoyne ont remplacé au pied levé des joueurs de l’équipe des personnalités.

« Cet événement fait partie des activités de financement nécessaires pour permettre l’établissement du Centre de pédiatrie sociale en communauté à Longueuil. En plus de l’argent amassé, ce rassemblement à la fois festif et sportif a permis de manifester une belle solidarité autour d’une cause importance, celle d’investir tôt auprès des enfants les plus vulnérables et leur famille, leur offrant ainsi une égalité des chances,» a expliqué Karine Falardeau, pédiatre et membre du CA du Centre de pédiatrie sociale.

« Cet engagement collectif, qui a mobilisé citoyens, pompiers, entrepreneurs, élus municipaux et provinciaux et représentants des médias, témoigne de l’importance de la mise sur pied de ce Centre », a lancé avec conviction Nathalie Sapina, directrice d’Autisme Montérégie et membre du CA du centre de pédiatrie sociale. Nous espérons vivement que cet événement inspire générosité et volonté de contribuer à ce projet qui œuvrera au cœur d’une communauté en grande défavorisation. Il est indispensable d’amasser les fonds nécessaires afin qu’il puisse déployer ses ailes »a jouté Claudia Beaudin, directrice du CPE l’Attrait mignon et également membre du CA de ce projet collectif.

« Impossible d’organiser un tel événement sans le support indéfectible de la trentaine de bénévoles qui ont mis la main à la pâte. À cela s’est ajouté un engagement de taille de la part d’Éric Beaudet, pompier de Longueuil, de Daniel Duval de la ville de Longueuil, de monsieur Benoît L’Écuyer, conseiller municipal. Je tiens à remercier chaque personne qui a permis un tel succès! » conclut Annick Bujold, travailleuse sociale et membre du CA du Centre de pédiatrie sociale en communauté de Longueuil.

Pour offrir un soutien financier à l’organisme, communiquez avec madame Claudia Beaudin au 450 647-6543, poste 3.