60 bougies pour Brossard!

Texte et photo : Ville de Brossard

Le mercredi 14 février prochain, Brossard fêtera ses 60 ans d’histoire. La ville compte aujourd’hui plus de 88 000 habitants, alors qu’elle en dénombrait à peine 3 400 lors de sa fondation. Elle occupe maintenant le 12e rang en importance dans la province.

Brossardana en images – pour revivre le Brossard d’antan

Ce 60e anniversaire est une occasion tout indiquée pour inviter les citoyens à en apprendre davantage sur Brossard en parcourant la collection documentaire patrimoniale de la Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage. Par le biais d’albums thématiques, une panoplie de clichés d’hier à aujourd’hui est accessible gratuitement en visitant le biblio.brossard.ca/brossardana. Les citoyens sont également invités à partager leurs souvenirs et leurs photos sur les médias sociaux de la Ville en utilisant le mot-clic #brossard60 et ainsi contribuer à enrichir la mémoire collective.

Retour en arrière

À l’origine, soit en 1647, le territoire de la ville que l’on connait aujourd’hui faisait partie de la seigneurie de La-Prairie-de-la-Magdeleine. Déjà, à cette époque, sa proximité avec Montréal en faisait un emplacement des plus stratégiques alors que la seigneurie servait de couloir pour relier le fleuve Saint-Laurent à la rivière Richelieu. C’est le 14 février 1958 que la ville prit officiellement le nom de Brossard, en l’honneur de l’une des plus vieilles familles du comté. Auparavant considérée comme un « territoire de transit » pour les voyageurs qui circulaient entre Montréal et les États-Unis, la ville est devenue un endroit de prédilection pour ceux qui désiraient joindre une communauté accueillante et pleine de promesses.

Regard vers l’avenir

Il va sans dire que la municipalité a connu de nombreuses transformations au cours de sa jeune histoire, notamment au chapitre du développement de sa superficie, de ses bâtiments et de ses principales artères. Plusieurs grands projets verront le jour dans les prochaines années et façonneront le Brossard du futur, notamment l’ouverture du nouveau pont Champlain, la construction du Réseau électrique métropolitain (REM) et le développement du TOD Quartier. Nul doute que Brossard poursuivra son essor fulgurant et que les années à venir marqueront l’histoire de la municipalité.