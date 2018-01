Les députées Diane Lamarre et Catherine Fournier s’engagent pour les familles de Longueuil

Réunis en caucus présessionnel à Shawinigan, le chef et les députés de l’opposition officielle, accompagnés du conseiller spécial à l’enfance et à la famille, Camil Bouchard, ont dévoilé des engagements du Parti Québécois pour l’égalité des chances, la réussite éducative des enfants ainsi que l’allégement du fardeau financier des familles.

«Porté au pouvoir, le Parti Québécois offerira aux parents québécois la meilleure politique familiale en Amérique du Nord. Les mesures que nous mettrons de l’avant auront un impact direct et positif sur la qualité de vie des familles de Longueuil et de partout au Québec. Notre ville compte une vingtaine de CPE et j’ai contribué personnellement à l’obtention de 80 places supplémentaires en CPE pour répondre aux besoins de nos familles. Notre réseau de services de garde est reconnu unanimement pour sa qualité et j’en suis très fière. Pour nous, les services de garde, ce n’est pas un modèle d’affaire; c’est un moyen de faire grandir notre société, de donner toutes les chances à nos tout-petits », a déclaré Diane Lamarre.

« Un gouvernement du Parti Québécois mettra en place quatre mesures visant à faciliter l’accès aux services de garde éducatifs et à alléger le fardeau fiscal des familles : Abolition de la taxe famille : retour à un tarif unique de 8,05 $ pour le premier enfant dans les CPE et les services déjà subventionnés, et de 4 $ pour le deuxième enfant. Ce sera gratuit pour le troisième et les suivants; allégement des tarifs pour les familles éligibles au crédit d’impôt pour solidarité. Plus de 85 000 enfants seront visés par cette mesure; accès sans frais pour les familles dont le revenu est inférieur à 34 000 $; création accélérée de places en CPE », a ajouté la députée Lamarre.

Abolition de la taxe famille

« Le choc causé par la taxe famille a été ressenti par de nombreux parents de la classe moyenne. En abolissant cette taxe, c’est plus de 100 millions de dollars qui retourneront dans leurs poches. Les familles ont subi de nombreuses augmentations de tarifs de toutes sortes sous le gouvernement libéral; il faut leur donner de l’oxygène. Afin de répondre à la demande, nous accélérerons également le développement de places en CPE », a ajouté Catherine Fournier.

« L’égalité des chances est essentielle. Chaque enfant doit avoir toutes les chances de son côté, peu importe le milieu d’où il vient. Il doit avoir tous les outils en main dès son arrivée à l’école, afin de favoriser sa réussite. C’est l’engagement qu’a pris le Parti Québécois, et c’est pourquoi je reviens au sein de son équipe », a conclu Camil Bouchard.