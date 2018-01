Nouvelle porte-parole pour le Salon du Livre jeunesse de Longueuil

Texte et photo : Pierre Turbis

Le 15 janvier dernier, La Corporation de la Fête de la lecture et du livre jeunesse de Longueuil présentait la programmation de l’édition 2018 de ce rendez-vous annuel autour du plaisir de lire.

On a profité de l’occasion pour annoncer qu’après cinq années à titre de porte-parole de l’événement, Raphaël Grenier-Benoit, qui s’est joint au conseil d’administration de la Corporation, a cédé sa place à l’auteure et comédienne Frédérique Dufort. Cette dernière a raconté son amour pour l’écriture et la lecture. Le regard vif et pétillant, elle a lancé cette invitation aux jeunes : « Faite-vous plaisir. Ouvrez un livre et laissez-vous emporter… »

Encore cette année, la programmation comprendra une foule de spectacles jeunesse à l’attention des visiteurs du Salon. De nombreux auteurs seront sur place pour rencontrer les jeunes et signer des autographes.

La députée de Vachon, Martine Ouellet, et celle de Marie-Victorin, Catherine Fournier, ont annoncé qu’elles poursuivront une belle tradition en offrant une bourse à la Fête de la lecture et du livre jeunesse. Avec ces montants, la Corporation fera don de livres d’auteurs québécois aux écoles de leurs circonscriptions respectives qui font partie de la Commission scolaire Marie-Victorin. Grâce à la générosité de ces élues, des centaines de livres ont été remis au fil des années aux écoles pour garnir leur bibliothèque scolaire,

Ce lancement a enfin permis d’honorer l’organisme Lire et faire lire, qui s’est vu remettre le Prix Raymond-Plante 2018 grâce à son programme intergénérationnel en lecture.

C’est donc un rendez-vous du 9 au 11 février au Théâtre de la Ville – Salle Jean-Louis-Millette. Informations : http://fetedulivre.csmv.qc.ca/htm/salonLivreJeunesse.htm

(Sur la photo, la nouvelle porte-parole Frédérique Dufort ainsi que la mascotte Jelitou)