2018 s’annonce prometteur pour les entreprises longueuilloises

Texte : Pierre Turbis – Photo : CCIRS

Les hommes et femmes d’affaires de la Rive-Sud ont répondu en grand nombre à l’invitation de la Présidente de la Chambre de commerce et d’industrie (CCIRS) à l’occasion de la nouvelle année. Poursuivant une belle tradition, plus de 500 personnes se sont retrouvés pour une rencontre conviviale et festive sous le signe du réseautage qui s’est tenue le 9 janvier dernier.

« J’aime les débuts d’année, qui demeurent un beau moment pour se projeter dans le futur et se féliciter pour les succès de l’année précédente. Je me réjouis particulièrement de constater la force de l’économie sociale, qui permet de mettre les forces entrepreneuriales encore davantage au service de la communauté », a confié à Point Sud la Présidente de la CCIRS, Catherine Brault.

Madame Brault a profité de l’occasion pour présenter les 17 femmes qui forment la nouvelle cohorte Leadership au féminin, un programme qui permettra à ses participantes de se former, de s’informer, de créer un réseau, d’échanger et de faire rayonner leurs entreprises au sein de la communauté d’affaires. « Je suis très heureuse de constater l’enthousiasme et le leadership de ces femmes qui enrichissent notre communauté d’affaires. »

La mairesse de Longueuil, Sylvie Parent, a joint sa voix à celle de madame Brault pour féliciter les gens d’affaires de sa ville. « Il y a un tel entrain parmi vous. Je veux vous signaler que mon équipe et moi serons toujours là pour vous appuyer. Vous pouvez compter sur nous. »