Le Centre de pédiatrie sociale de Longueuil permettra de soutenir les enfants de 0 à 18 ans en situation de vulnérabilité

Texte : Pierre Turbis – Photo : Centre de Pédiatrie Sociale de Longueuil

C’est le 11 décembre 2017 que le conseil d’administration du Centre de pédiatrie sociale en communauté de Longueuil rencontrait la presse pour annoncer la mise sur pied d’un nouveau Centre qui ouvrira ses portes dans le secteur Des Ormeaux à Longueuil. À cette excellente nouvelle, s’en ajoutait une autre : cette installation, accompagnée par la Fondation du Dr. Julien, recevra l’aide financière du gouvernement québécois, qui lui accorde un soutien financier dès 2018-2019.

« Je suis plus que jamais consciente de l’impact significatif d’un accompagnement de qualité pour permettre le plein développement du potentiel de l’enfant. Le Centre de pédiatrie sociale en communauté de Longueuil offrira, en complémentarité avec le milieu, des services de santé et des services psychosociaux et juridiques adaptés aux besoins des jeunes plus vulnérables qui enrichiront la vie des enfants et de leur famille », a expliqué avec enthousiasme l’instigatrice de ce projet, Claudia Beaudin.

Outre les membres du CA du Centre, plusieurs élus de la région, parmi lesquels les députées Catherine Fournier et Diane Lamarre ainsi que le président de l’arrondissement du Vieux-Longueuil, Benoît l’Écuyer, et la conseillère municipale Monique Bastien, étaient présents au point de presse. La Dre Karine Falardeau et le directeur général du Collège Charles-LeMoyne, David Bowles se sont ajoutés au groupe qui a manifesté son appui envers cette initiative.

Recueillir des fonds

On a profité de cette rencontre pour procéder au lancement d’une campagne de financement afin d’amasser 300 000$ qui permettront l’ouverture du Centre. Quelques jours plus tard, soit le 16 décembre, la population et les entreprises du milieu étaient invitées à contribuer dans le cadre de la Guignolée du Dr Julien. On y a amassé plus de 13 000$. Ce montant s’ajoute aux sommes reçues de Québec et de la Ville de Longueuil.

Enfin, le 3 février prochain, une équipe de hockey formée de vedettes québécoises affrontera des pompiers de Longueuil au Colisée Jean-Béliveau, dans un match amical dont les profits seront remis au Centre.

Les billets pour cet événements sont disponibles aux endroits suivants : CPE L’Attrait Mignon, 275, Toulouse, Longueuil – Restaurant Alfa, 2497, Chemin de Chambly, Longueuil – Coop du Cégep Édouard-Montpetit, Longueuil.

(Sur la photo, des bénévoles du Centre de pédiatrie sociale participent à la Guignolée du Dr Julien)