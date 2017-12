Finale flamboyante pour le 350e anniversaire de Boucherville

Texte : Pierre Turbis – Photo : Alain Plouffe

Le 10 décembre dernier, après la présentation du Noël d’antan, la Corporation des fêtes 2017 de Boucherville, en collaboration avec la Ville de Boucherville, clôturait de manière flamboyante les festivités du 350e anniversaire de Boucherville.

Tournés vers l’avenir, dans une ambiance électrisante et sur un rythme entraînant, orchestré par Mégamix, plus de 500 spectateurs se sont rassemblés pour souligner une dernière fois la fin des festivités du 350e.

Sur le parvis de l’église Sainte-Famille, un trio d’artistes de cirque des Productions Jamye La Luna a entraîné la foule en dansant, muni d’accessoires lumineux et étincelants. Au moment du décompte, le même trio a su réchauffer le cœur des petits et grands avec un numéro de feu manipulé et de micropyrotechnie.

Malgré le froid polaire qui s’est fait ressentir sur les berges du fleuve, les kiosques gourmands et les foyers extérieurs installés sur place ont su réchauffer les festivaliers et fait bien des heureux!

Tout au cours de l’année, la Corporation des fêtes 2017 de Boucherville a offert une programmation riche en festivités et en émotions. Voici qu’au terme de 138 activités, la Corporation est maintenant prête à passer le flambeau aux générations futures en leur laissant ce message « il reste tout un avenir à inventer, c’est à vous de poursuivre la célébration » …