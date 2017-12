Le nouveau maire de Saint-Lambert, Pierre Brodeur, souhaite plus d’harmonie

Texte : Pierre Turbis – Photo : Ville de Saint-Lambert

Après avoir passé tant d’années plutôt houleuses, marquées par d’interminables périodes de questions et d’assemblées qui atteignaient parfois plus de trois heures, voici que le nouveau maire de Saint-Lambert, Pierre Brodeur a été élu en faisant campagne sous le thème Œuvrons en harmonie.



« Tous les membres du conseil partagent les mêmes valeurs de base et ne forment qu’une seule équipe, celle de Saint-Lambert. Chacun doit saisir son importance dans la gestion de notre ville et viser un objectif commun, soit le mieux-être de notre population », a expliqué le maire à l’occasion d’une rencontre avec Point Sud.

Pour monsieur Brodeur, il importe de se donner un plan de match et de le respecter. « Le porte-à-porte réalisé pendant la campagne électorale a permis de constater à quel point les Lambertois en avaient assez des querelles stériles au sein du conseil ainsi qu’à l’agglomération. Plus que jamais, les étoiles sont alignées pour que les villes liées puissent grandir en même temps que l’agglomération. Je sens un réel désir de collaboration et m’en réjouis. »

Au moment de présenter le premier budget de son administration, Pierre Brodeur souligne la compétence des membres de son conseil. « Ce budget est à nous et reflète nos priorités. Nous nous engageons à offrir le meilleur rapport qualité/prix. À titre d’exemple, Saint-Lambert n’a payé aucun frais d’avocats depuis notre élection. De plus, je serai à mon bureau de l’hôtel de ville le mercredi pour y recevoir les citoyens, Je veux qu’il soit clair que nous sommes là pour eux et que ce qui les touche nous touche. Le temps de la querelle est terminé. Oui, je le répète, je nous invite à œuvrer en harmonie. »