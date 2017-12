La Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud recueille plus de 210 000 $ en argent

Texte et photo : GGMRS

En date du 19 décembre, les montants d’argent recueillis par la Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud se chiffrent à plus de 210 000 $, incluant les dons en ligne. Les produits et les denrées non périssables n’ont pas encore été comptabilisés.



Cette formidable opération de solidarité aura une fois de plus permis à la population de démontrer sa grande générosité et aux médias, parmi lesquels Point Sud, de s’unir pour une cause commune. Les familles plus démunies de la région ont reçu argent et denrées afin de passer un joyeux temps des fêtes.

Jusqu’au 30 décembre, vous êtes invités à continuer à donner en déposant vos produits dans les Pharmacies Jean Coutu ou en remettant des dons n argent dans les différentes Caisses Desjardins ou en faisant des dons en ligne à guignoleerivesud.org.

Nous vous rappelons qu’il n’y a pas de petits dons et que le partage n’a pas de prix,