L’école Guillaume-Vignal, de Brossard, participera à l’édition 2018 du Relais pour la vie de la Société Canadienne du Cancer

Texte : Société Canadienne du Cancer – Photo: Steve Madden

Dans le cadre de sa mission, la Société Canadienne du Cancer, bureau de la Rive-Sud organise chaque année plusieurs actions et événements visant à récolter des fonds afin de :

 Subventionner les projets de recherche sur le cancer les plus prometteurs, pour ainsi de sauver plus de vies ;

 Faire en sorte que personne n’ait à affronter le cancer seul grâce à plusieurs initiatives de soutien ;

 Aider à prévenir le cancer par une sensibilisation aux saines habitudes de vie.

L’un des événements majeurs organisés chaque année est le Relais pour la vie, qui sera à sa seizième édition en 2018, à Longueuil, et sa dixième à Brossard.

Depuis six ans, l’Ecole primaire Guillaume-Vignal contribue à la sensibilisation et l’engagement des enfants de bas-âge, ce qui augmente leur prise de conscience sur la nécessité d’une vie saine. C’est ainsi que chaque année, cette école s’engage au Relais pour la Vie en mobilisant des fonds et en y prenant part activement. L’année dernière, l’implication de l’Ecole Primaire Guillaume-Vignal a permis de récolter 7500$ et a vu la participation de 97 personnes, élèves, parents et professeurs.

C’est dans le cadre de cette mobilisation qu’a eu lieu le Mercredi 29 Novembre 2017, le Souper Spaghetti auquel ont participé près de près de 250 personnes, permettant insi de recueillir 1800$.

L’implication des écoles revêt pour la Société Canadienne du Cancer, un intérêt particulier parce qu’elle favorise l’adoption de comportements sains utiles à la prévention du cancer, et l’engagement des enfants à cette activité renforce le soutien de la communauté envers les personnes atteintes du cancer en impliquant parents et professeurs. C’est ainsi que cette école devient un véritable exemple et une invitation aux autres écoles de la Rive-Sud à leur emboîter le pas dès cette année.

Les écoles intéressées peuvent s’inscrire en visitant le site : http://convio.cancer.ca/site/TR?fr_id=23629&pg=entry. La Société Canadienne du Cancer vous remercie de tout cœur.