Le luminaire : Une lumière d’espoir pour le temps des fêtes

Texte et photo : Société canadienne du cancer

À l’approche des fêtes, les joies de se retrouver en famille entouré des personnes que l’on aime sont au cœur des festivités. Pour certains, ces sentiments seront altérés par la peine engendrée par l’absence d’un proche autour de la tablée des fêtes. En effet, les familles d’un canadien sur deux seront transformées par l’annonce qu’un être cher est touché par le cancer.



Pour réconforter les cœurs peinés, rendre hommage à une personne qui ne pourra recevoir nos souhaits cette année ou pour célébrer la présence d’un survivant à nos côtés, une lueur d’espoir pourra être allumée. Au sein des Relais pour la vie, événement phare de la Société canadienne du cancer (SCC), ces lueurs d’espoir prennent la forme du luminaire. Ce symbole est sac blanc sur lequel un message très personnel est rédigé et au cœur duquel une chandelle vient illuminer et porter le message dans la noirceur. Les luminaires sont des emblèmes d’espoir à la SCC. Chaque luminaire représente une vie; celle d’un parent, d’un enfant, d’un grand-père ou d’une grand-mère, ou d’un ami.

Cette année, le couple Lasnier-Loiselle personnalisera plusieurs luminaires afin d’exprimer leur profonde reconnaissance de la présence de leurs proches, survivants d’un cancer, puis d’honorer la mémoire de ceux qui les ont quittés. «Les luminaires que j’allumerai seront pour Sandra, René et François avec qui je peux encore profiter des bons moments de la vie. Il y aura également ceux pour papa et ma grande sœur Suzanne afin de les sentir plus près de moi et de leur démontrer que je ne les oublie pas. » L’illumination des luminaires aura lieu lors d’un souper familial pendant les fêtes, un geste répété à chaque année dans leur famille.

Pour vous procurer des luminaires, allez au www.relaispourlavie.ca et sélectionnez l’événement pour lequel vous aimeriez faire l’achat de luminaires au coût de 5$ l’unité. Les luminaires pourront être allumés lors de l’événement choisi, portant la trace de la personne pour qui il aura été créé, ou récupéré au bureau régional de la SCC situé à Longueuil, sur le Chemin de Chambly.

Chaque luminaire vendu permet d’amasser des fonds pour la recherche contre le cancer. Un geste qui pourrait faire en sorte que bientôt, tous les luminaires illuminés permettent de célébrer la vie plutôt que de rendre hommage à ceux qui nous aurons quittés.