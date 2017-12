Texte et photo : CSMV

La présidente de la Commission scolaire Marie-Victorin (CSMV), madame Carole Lavallée, ainsi que le directeur général, monsieur Anthony Bellini, ont procédé le 11 décembre dernier à l’inauguration officielle de l’agrandissement de l’école Saint-Romain, de Longueuil, en présence de madame Diane Lamarre, députée de Taillon, de madame Monique Bastien, représente de Sylvie Parent, la mairesse de Longueuil, de commissaires et de plusieurs invités, membres du personnel et d’élèves.

Ce projet d’agrandissement de l’école a doublé sa capacité d’accueil passant d’une école de deux classes de maternelles et douze classes du primaire à quatre classes de maternelles et vingt-quatre classes du primaires. Suivant la volonté d’offrir un milieu de vie stimulant pour les élèves et le personnel et d’offrir le meilleur aménagement respectant les besoins spécifiques de l’école, le programme a été adapté afin, notamment, que toutes les maternelles ainsi que la bibliothèque se trouvent désormais dans la partie agrandie. En plus de ces locaux, se sont ajoutés une classe ressource, une classe d’art (arts plastiques et musique), un gymnase à double plateau, trois locaux pour les services de garde, les locaux connexes requis pour l’administration, la salle polyvalente, les dépôts, les locaux techniques, etc. Cet agrandissement au côté ouest de l’édifice existant par le biais de deux connexions vitrées, crée ainsi une cour intérieure centrale.

« Nous sommes très fiers de cet agrandissement qui permet de répondre au besoin d’ajout d’espace pour les élèves du secteur du Vieux-Longueuil. La clientèle y est en augmentation de façon significative depuis les dernières années, et cela, en raison de nouveaux secteurs résidentiels. Depuis septembre dernier, les élèves et le personnel enseignant bénéficient directement de cet investissement important par l’entremise d’un environnement propice à l’enseignement et à la réussite académique des élèves qui fréquentent l’école », a mentionné la présidente de la CSMV, madame Carole Lavallée.

Lors de l’inauguration, madame Lavallée a souligné la contribution exceptionnelle de nombreuses personnes dans la mise en œuvre de ce projet. Elle a notamment salué les membres du personnel de l’école, dont ceux de la direction ainsi que ceux des directions des services administratifs de la CSMV et de leur personnel. Elle a d’ailleurs tenu à saluer particulièrement le travail du secteur de l’approvisionnement ainsi que l’équipe multidisciplinaire du service des ressources matérielles qui a travaillé avec ardeur afin d’exécuter les travaux, dans les meilleurs délais.

Un bref historique

En juillet 2014, la CSMV a adressé une demande au ministère de l’Éducation pour l’agrandissement de l’école, en raison notamment, de l’importante croissance démographique du secteur. Le 25 juin 2015, le gouvernement a autorisé la CSMV à réaliser un projet d’agrandissement de l’école en réservant un montant de 9,5 M$ (investissements prévus dans le cadre de la mesure « Ajout d’espace pour la formation générale » du « Plan québécois des infrastructures » du ministère de l’Éducation). C’est donc à peine un an et demi après cette annonce, que la directrice de l’école, madame Sophie Bélanger, a pu accueillir ses 549 élèves à la rentrée 2017, dans une école qui a doublé de superficie. La capacité d’accueil de l’école est ainsi passée de 325 élèves en 2016 à 650 élèves depuis la fin des travaux cet été.

Notons que cet agrandissement s’inscrit parmi les autres demandes d’allocation effectuées par la CSMV auprès du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES), au cours des dernières années, en vue de la construction et de l’agrandissement d’écoles sur l’ensemble de son territoire.