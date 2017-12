Le Marché de Noël et des traditions bat son plein à Longueuil

Texte et photo : Pierre Turbis

Depuis le 1er décembre, le Parc St. Mark, dans le Vieux-Longueuil, est encore le site du Marché de Noël et des traditions de Longueuil.

À l’occasion d’un lancement placé sous le signe du bonheur et des festivités, la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent, a ainsi résumé les sentiments habitants les nombreux partiicipants àce bel événement « Comme chaque année, vous remplissez nos cœurs de fierté et de joie. On y vient pour y passer du bon temps et pour vivre l’esprit des fêtes. »

Ouvert jusqu’au 23 décembre, le Marché offrira encore une foule d’activités et kiosques, incluant un four à pain ancestral. On peut également y retrouver des forgerons à l’œuvre, qui feront découvrir leur art.

Plus d’une soixantaine de prestations musicales viendront animer le site sur les scènes extérieures, parmi lesquelles celles des Caroles de Noël ainsi que le porte-parole du Marché, Damien Robitaille.

Comme c’est l’habitude, les maisonnette viennent égayer le Marché grâce aux produits offerts par les artisans. Comme l’aura noté la députée Diane Lamarre, l’achat des ces produits locaux aient un bon moyen pour affirmer son amour de notre planète bleue en posant un geste concret pour la préserver.

(Sur la photo : Les organisateurs du Marché, les invités et les élus autour du bon vieux Père Noël)