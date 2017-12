Lancement d’un livre sur l’œuvre et la carrière du duo Cozic

Texte et photo : Pierre Turbis

Le 1er décembre, les éditions du passage et Plein Sud édition (éditeur et centre d’exposition en art actuel à Longueuil) présentait une toute première monographie sur l’artiste Cozic. Ce beau-livre fait revivre plus de 50 ans de pratique artistique de ce duo hors-normes. On y retrouve près de 200 reproductions d’œuvres et images de référence, une chronologie illustrée ainsi qu’une bibliographie.



Le duo Cozic est formé de Monic Brassard et Yvon Cozic. Cozic, c’est plus de 300 expositions, une trentaine d’œuvre d’art public, une présence remarquée dans plusieurs grands musées tant en Europe qu’un Amérique. Leurs œuvres font partie de nombreuses collections publiques dont celles du Musée des Beaux-arts de Montréal, du Musée d’art contemporain de Montréal, de la Banque d’œuvres d’art du Canada et du Musée national des beaux-arts du Québec.

En 2015, Cozic a remporté le prix Paul-Émile-Borduas, puis il est devenu Ambassadeur des arts, première mention honorifique d Conseil des arts de Longueuil.

L’œuvre de Cozic comporte plusieurs facettes, qui se déploient sur plus de cinquante ans. Cette publication propose un bilan de la production artistique du duo. Grâce aux superbes textes des auteurs Ariane De Blois, Jérôme Delgado, Laurier Lacroix et Gilles Lapointe, le livre raconte les différentes périodes de production et les liens entre les œuvres.

Par leur travail, Cozic parviennent à donner du sens à l’insignifiant, à faire du beau et du vivant à partir de matériaux inertes. Avec un sourire grand comme ça, Cozic nous entraîne dans un voyage au pays de l’art. En parcourant ce livre, on ne peut que saisir à quel point leur titre d’ambassadeur de la culture longueuilloise est bien mérité.