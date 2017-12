Texte : Pierre Turbis – Photo : Conseil des arts de Longueuil

Le Conseil des Arts de Longueuil était heureux d’accueillir les citoyens lors d’une journée portes ouvertes à la Maison Rollin-Brais, située dans le Vieux-Longueuil, le 30 novembre dernier. À cette occasion, l’artiste en art visuels Guillaume Boudrias-Plouffe a reçu les gens pour parler de son travail et faire visiter l’atelier qu.il occupe depuis septembre dernier.



En compagnie de sa famille, l’artiste a évoqué son voyage en France au cours de l’été 2016, dans le cadre de la préparation du projet Vernacularium des Longue(u)il, un travail qui met en relation Longueuil au Québec et Longueil en France.

Guillaume et les siens en sont revenus avec une foule de souvenirs et de découvertes, depuis le vieux métier de tourneur de bois et celui de bâtisseur de murets jusqu’au récit du passé là-bas comme ici. « Il s’agit de transmettre la passion de l’histoire par l’art visuel et la tradition orale. »

La création réalisée pendant la résidence de l’artiste à la Maison Rollin-Brais conduira à réalisation d’une œuvre, le Vernacularium des Longue(u)il dans le Parc Charles LeMoyne en 2018. Pour se faire, Guillaume Boudrias-Plouffe recueillera avec joie les témoignages et souvenirs des citoyens qui viendront enrichir ce projet multiforme qui intègre l’Histoire de Longueuil et de ses habitants.

Point Sud suivra avec plaisir les différentes étapes menant à cette exposition qui permettra de découvrir notre histoire.

(Sur la photo: La famille Plouffe a reçu la population à la Maison Rollin-Brais)