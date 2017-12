La mairesse de Brossard fait la lecture à des enfants dans le cadre de la Journée mondiale de l’enfance

Texte et photo : Ville de Brossard

La mairesse de Brossard, Doreen Assaad, a visité un groupe d’enfants, le 23 novembre dernier, au centre communautaire Georges-Henri-Brossard dans le cadre de la Journée mondiale de l’enfance. Souligné partout dans le monde, ce jour est consacré à faire connaître et respecter les droits des enfants en matière d’éducation, de santé, de protection et de loisir afin que chaque enfant puisse être traité avec dignité et respect.

À cette occasion, madame Assaad a lu avec bonheur une histoire aux tout-petits présents et s’est adressée à leurs parents en leur rappelant l’importance des droits des enfants et particulièrement celui de s’exprimer, mentionnant au passage le rôle de notre société qui est de donner une voix aux plus jeunes.

Au Canada, cette journée est célébrée le 20 novembre pour commémorer l’adoption, par les Nations Unies, de la Déclaration des droits de l’enfant et de la Convention relative aux droits de l’enfant. Rappelons que cet été, la Ville de Brossard s’est vu remettre un certificat Famille pour avoir mis à jour sa politique familiale municipale, dans le cadre du programme du ministère de la Famille.

Cette matinée visait également à souligner les 20 ans d’activités de la Maison de la famille de Brossard. Grâce au travail des bénévoles et au dévouement de tout le personnel, cet organisme est un lieu rassembleur, de partage et d’échange pour toutes les familles brossardoises.

(Sur la photo) Stéphanie Quintal, présidente du conseil d’administration de la Maison de la famille de Brossard, Doreen Assaad, mairesse de Brossard, Gladys Quintal, fondatrice et ancienne directrice-générale de la Maison de la famille de Brossard et Catherine Guillemette-Bédard, directrice générale de la Maison de la famille de Brossard accompagnées de deux fillettes présentes pour l’activité