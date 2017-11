La Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud, plus que jamais sous le signe de la solidarité

Texte et photo: Pierre Turbis

Le 20 novembre, les organisateurs et partenaires de la Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud (GGMRS) se sont retrouvés pour le lancement de la 16e édition de cette formidable opération de solidarité.



Placée sous le thème Près pour demain, la GGMRS se tiendra le jeudi 7 décembre de 6h à 19h. Comme chaque année, la collecte aura lieu aux principales intersections routières de la Rive-Sud, qui seront identifiées à cette fin. De nombreuses personnalités régionales y solliciteront les contributions des automobilistes et des piétons.

À l’occasion d’un lancement des plus festifs, les deux porte-parole pour 2017, Danielle Danault, présidente de Cardio Plein Air, et Julie Houle, co-animatrice au réseau TVA et propriétaire des restaurants McDonald à Longueuil et St-Lambert, ont invité la population à se montrer généreuse.

Depuis la toute première guignolée des médias, on a pu redistribuer 4,1 M$ aux 23 organismes accrédités de l’agglomération de Longueuil qui offrent des services de dépannage aux plus démunis. L’an dernier, plus de 44 000 dépannages ont aidé à nourrir plus de 92 000 personnes, dont plus de 30 000 enfants. C’est ainsi que près de 4000 paniers ont permis à plus de 10 000 de passer un plus joyeux temps des fêtes.

« Cette année, nous avons un objectif de 450 000$ et nous souhaitons mobiliser 1000 bénévoles, à lancé le président de la GGMRS, Jean-Marie Girard. J’invite également les entreprises à libérer quelques heures pour permettre à leurs employés de nous donner un coupe de pouce à titre de bénévole. »

À l’occasion du lancement, on aura noté la présence de la nouvelle mairesse de Longueuil, Sylvie Parent, ainsi que des maires de Boucherville, Jean Martel, Saint-Bruno-de-Montarville, Martin Murray; St-Lambert, Pierre Brodeur; Brossard, Doreen Assaad; ainsi que de la présidente de la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud, Catherine Brault.

Les médias de Longueuil, auquel se joindra Point Sud, seront présents dans le cadre de cette collecte annuelle.

C’est donc un rendez-vous le 7 décembre afin de recevoir les dons qui seront remis aux plus démunis de notre région.