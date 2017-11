Alphabétisation Iota fête ses 35 ans!

Texte et photo: Pierre Turbis

Une centaine de personnes se sont réunies au restaurant l’Ancêtre le 16 novembre pour célébrer les 35 ans de l’organisme Alphabétisation Iota. Installé sur la rue St-Louis à LeMoyne, Alphabétisation Iota offre des services d’aide à la lecture, à l’écriture et à l’apprentissage des bases du calcul afin de favoriser l’autonomie et l’intégration sociale des adultes. C’est au début des années 1980 qu’une petite équipe de bénévoles à mis sur pied des services à domicile pour aider des gens peu scolarisés, confrontés à cette réalité au quotidien. Aujourd’hui, c’est une trentaine de bénévoles et autant d’apprenants qui fréquentent régulièrement le centre.

Quelques uns parmi les apprenants ont raconté à Point Sud combien l’appui de l’organisme a été important dans leur vie. Pour Christiane, les bénévoles et formateurs d’Alphabétisation Iota ont contribué à lui donné confiance en elle. « Grâce à leur confiance, je suis devenue un bien meilleure personne. »

« En les fréquentant, j’ai appris à mieux m’exprimer. Je les aime énormément », ajoute Cloé.

À l’occasion de cette soirée mémorable, Alphabétisation Iota a procédé au dévoilement de son nouveau logo, conçu par Olivier Beauchamp en collaboration avec l’équipe de travail.

Monique Brisson, qui est une des fondatrices de l’organisme, se réjouit de constater tout le bien fait dans la région au fil des années. « Merci à celles et ceux qui ont cru dans notre mission et nous ont appuyés. »

De son côté, Lise, du CSSS Montérégie-Centre voit à quel point l’analphabétisme est un handicap grave dans la vie. « Il est tellement important d’avoir le courage de demander de l’aide. Merci de contribuer à révéler le potentiel de chacun. L’important n’est surtout pas les limites bien plutôt le potentiel de tous les apprenants. Merci encore d’être là pour elles et eux. »