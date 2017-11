Le jeune Longueuillois Émile Bilodeau est la révélation de l’année au Gala de l’ADISQ 2017

Texte : Pierre Turbis – Photo : Grosse Boîte

Quelques jours après avoir reçu le Trophée remis à la Révélation de l’année de l’ADISQ 2017, le jeune Émile Bilodeau était encore sous le choc d’une telle nomination. « J’ai toujours chanté pour le plaisir, j’ai peine à croire qu’autant de gens semblent aimer mes chansons. », raconte-t-il avec reconnaissance.



« Il y a tellement de gens que je dois remercier, à commencer par mes parents et amis qui ont toujours cru en moi encore plus que moi-même. Je pense entre autres à l’équipe de direction du Théâtre de la Ville de Longueuil, Danielle Bilodeau, Johanne Aubry et Anne-Marie Provencher. J’aime à me penser un membre de la belle famille du TDLV. »

Je suis toujours heureux de parler en grand bien de Longueuil, peu importe où je vais. On y sent un réel souci pour la culture, ce qui est très important pour nous les artistes.

D’autre part, j’ai toujours baigné dans un environnement de chanson francophone et il était tout naturel pour moi de chanter en français. C’était tellement un privilège et un bonheur pour moi de partager la scène avec Patrice Michaud… »

Je veux enfin inviter tous les jeunes qui rêvent d’une carrière dans la musique à ne jamais hésiter et à travailler toujours plus fort pour peaufiner ce que vous faites. Ayez foi en vous… Il s’agit de peu de choses pour que ça fonctionne. Pour qu’un rêve se réalise, il n’y a rien comme d’y croire de tout son cœur!! »