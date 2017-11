La députée Catherine Fournier invite les jeunes à avoir « L’Audace d’agir! »

Texte et photo: Pierre Turbis

Plus jeune députée de l’Assemblée Nationale, Catherine Fournier vient tout juste de publier un livre intitulé « L’audace d’agir », par lequel elle souhaite créer des liens entre le monde politique et les jeunes.



Point Sud l’a rencontrée dans son bureau de comté, situé dans le Vieux-Longueuil, pour qu’elle nous parle de sa démarche. « J’aimerais beaucoup que mon livre soit reçu comme une invitation à l’engagement et à la discussion sur ce que nous souhaitons faire ensemble de notre Québec », raconte la jeune femme.

« J’essaie d’y démontrer que, contrairement à ce que trop de gens peuvent penser, les jeunes sont loin d’être des bébés gâtés qui ne pensent qu’à eux. Je me souviens avec émotion du printemps érable et de la formidable solidarité vécue par les Carrés Rouges en 2012. Je rêve que nous puissions retrouver cette mobilisation qui permet de faire avancer les causes qui nous animent », lance-t-elle avec espoir.

Madame Fournier commence par offrir un portrait de sa génération à travers les défis auxquels le Québec est confronté. Depuis la préservation de l’environnement, la nécessité d’améliorer le vivre-ensemble et de s’adapter aux mutations économiques qui nous confrontent ainsi que l’appel à réduire les inégalités sociales, elle invite à restaurer la confiance envers nos institutions.

Pour elle, l’action politique demeure un outil privilégié pour créer cette société que nous souhaitons. Elle résume également les éléments essentiels du modèle québécois, basé sur la solidarité, l’implication citoyenne et la foi dans l’avenir.

« Je demeure convaincue que c’est en unissant nos bonnes volontés que nous pourrons nous inscrire dans une continuité. Tout le monde à sa place dans ce beau projet. Il s’agit d’avoir l’audace d’agir », conclut-elle.

Le livre de Catherine Fournier « L’audace d’agir » sera en librairie le 14 novembre…