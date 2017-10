Le concert-bénéfice d’Action Dignité Saint-Hubert rapporte 20 000 $

Texte et photo : Action Dignité Saint-Hubert

Le 13 octobre dernier avait lieu le spectacle bénéfice d’Action Dignité Saint-Hubert mettant en vedette Johanne Blouin à l’église de Saint-Hubert. Cette activité avait pour but de venir en aide aux familles défavorisées de l’arrondissement St-Hubert à l’occasion de la Fête de Noël.

Placée sous la présidence d’honneur de madame Lorraine Guay-Boivin, présidente de l’arrondissement de St-Hubert, cette soirée a réuni plus de 150 personnes dont plusieurs conseillers municipaux. Grâce à la participation du grand public et de nombreux partenaires locaux, une somme de 21 000$ a été amassée par l’organisme. Un geste qui fera toute la différence pour les familles qui bénéficieront de cet élan de générosité.

La présidente d’Action Dignité Saint-Hubert, Madame Denyse F. Harvey Bédard tient à remercier tous les partenaires, donateurs et participants au nom de l’organisme et de ses bénéficiaires pour leurs présences et leurs encouragements.