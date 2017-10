Buffet des inégalités à St-Hubert

Texte et photo: Pierre Turbis

Le 17 octobre, le comité du Regroupement anti-pauvreté de St-Hubert (RAPSH) avait convié la population et les élus de la région au Buffet des inégalités, qui se tenait au Pavillon du Parc de la Cité à St-Hubert.

Dans un jeu de rôle, chaque participant se voyait donner une nouvelle identité et un montant d’argent correspondant à son statut social qui déterminait la quantité de nourriture à laquelle il aurait droit pour son dîner. L’objectif de cette activité de sensibiliser les convives aux enjeux de la répartition des richesses.

Cette rencontre s’inscrivait dans l’ensemble de celles organisées partout dans le monde à l’occasion de la Journée Mondiale du Refus de la Misère. Cette journée se veut un moment privilégié pour réfléchir aux effets de la pauvreté dans la vie des familles.

En complément à cette journée, on a présenté un avant-goût de l’exposition « Le plaisir : un besoin essentiel pour touTEs! », qui se tient à la bibliothèque Raymond- Lévesque de St-Hubert du 17 au 29 octobre.

Les conséquences de la pauvreté sont énormes. On peut penser à l’isolement, les préjugés ainsi que le manque de ressources pour assure aux jeunes un accès à l’éducation et aux loisirs dont ils ont besoin pour s’épanouir. Il faut interpeller nos élus pour s’assurer que tous seront traités dans le respect de leu dignité. Il faut modifier nord regard… C’est ensemble que nous pouvons mener la lutte à finir contre la misère et la pauvreté.