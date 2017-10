Marie-Thérèse Fortin est la nouvelle porte-parole des Petits-Frères du Québec

Texte et photo: Pierre Turbis

Présent dans la région de Longueuil depuis 2013, L’organisme Les Petits Frères accueille et accompagne les personnes seules du grand âge afin de contrer leur isolement, en créant autour d’elles une famille engagée et fidèle jusqu’à la fin de leur vie.

La comédienne Marie-Thérèse Fortin en est la nouvelle porte-parole et le nouveau visage. Point Sud a eu le privilège de la rencontrer récemment pour qu’elle nous parle de son implication au sein de l’organisme. « Les personnes âgées ont tellement à nous apporter. Notre objectif est de favoriser les liens intergénérationnels et les occasions de rencontres dont chacun ressort enrichi », explique-t-elle.

Par un jumelage avec des bénévoles ou la participation à différentes activités, les vieux amis peuvent développer des liens significatifs grâce aux Petits Frères. « J’ai joint le groupe à l’invitation du comédien Paul Hébert, qui m’avait parlé d’eux en grand bien. Je découvre qu’il avait parfaitement raison et j’ai le goût de m’impliquer à sa suite. J’avais participé à l’émission le Tricheur, où les invités pouvaient choisir l’organisme à qui iraient les montants gagnés et j’avais choisi de remettre mes gains aux Petits Frères. Par la suite, on m’a proposé de devenir leur porte-parole, ce qui était pour moi un beau cadeau », raconte madame Fortin.

Au moment de notre rencontre, madame Fortin était accompagnée de la directrice générale des Petits Frères, Caroline Sauriol. « Quel plaisir de pouvoir compter sur une femme de cœur telle que Marie-Thérèse Fortin comme porte-parole », a lancé madame Sauriol. De toute évidence, les deux femmes partagent une grande affection envers les aînés, qu’elles souhaitent partager avec la population.

« Dans le cadre de notre campagne de financement, que les dons soient en argent ou en temps, soyez assurés qu’ils sont précieux pour nous et qu’ils seront consacrés à aider à prendre soin des ainés. Merci de nous permettre de rendre tout cela possible », conclut madame Fortin.

Pour contacter l’équipe de Longueuil des Petits Frères, pour offrir une collaboration à titre bénévole ou pour faire un don, on visite le 15, rue Pratt, suite 15 ou on appelle le 579 721-5115.