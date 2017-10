La longueuilloise Sylvie Gosselin vous convie à découvrir l’œuvre du peintre Paul Klee

Texte et photo : Pierre Turbis

Comédienne et artiste visuelle longueuilloise, Sylvie Gosselin, est la prochaine invitée de l’activité du Conseil des arts de Longueuil « Venez prendre l’apéro avec nous », où elle présentera son plus récent projet, qui portera sur le peintre Paul Klee.

Reconnue notamment pour son rôle dans la populaire série télévisée « Le Temps d’une paix », diffusée au début des années 1980, dans laquelle elle interprétait le rôle d’Alexandrine- fille du notaire Fournier – depuis près d’une quarantaine d’années, on a pu apprécier son talent autant à la télévision et au théâtre qu’à titre d’artiste visuelle.

Dans le cadre de cette seconde édition de la causerie « À l’heure de l’apéro » elle sera interrogée par la comédienne et metteure en scène Nathalie Baroud. Elle pourra alors présenter sa démarche artistique ainsi que le sens de son projet autour de l’œuvre de Paul Klee.

À travers des photos et des extraits vidéos, elle racontera comment l’art est omniprésent dans sa vie depuis de nombreuses années et transmettra son amour de la culture et de la vie. Elle donnera les clés pour mieux apprécier l’œuvre de Klee, l’artiste qui souhaitait peindre l’invisible et le rendre accessible à tous…

En terminant, elle tient à remercier l’équipe du Conseil des arts de Longueuil, qui lui ont remis une bourse qui aura permis le développement de l’activité sur Paul Klee. « Ces gens sont un appui extrêmement apprécié par les artistes. Ils permettent à la culture de fleurir à Longueuil. Merci encore à chacune d’entre elle. Au plaisir de retrouver le public le 10 octobre à 17 h à la Salle Albert-Beaudry de la Maison de la culture de Longueuil.