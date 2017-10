Myriam Leblanc, nouvelle porte-parole de la Société Alzheimer Rive-Sud

Texte : Pierre Turbis – Photo : Andréanne Gauthier

Point Sud rencontrait récemment la nouvelle porte-parole de la Société Alzheimer Rive-Sud, la comédienne lambertoise, Myriam Leblanc. Avec beaucoup dechaleur, elle nous a notamment parlé de la relation qu’elle avait avec sa grand-mère, qui a souffert de la maladie d’Alzheimer et qui est aujourd’hui décédée.

« C’est pour lui rendre hommage que j’ai accepté l’offre qu’on m’a fait de m’associer à la formidable équipe de la Société Alzheimer Rive-Sud. J’invite les gens à laisser l’humanité en eux s’exprimer dans un souci pour les personnes malades. Découvrir que l’on souffre ou qu’un de nos proches souffre de cette maladie est une des grandes épreuves de la vie », raconte-t-elle avec beaucoup de douceur.

« Il faut énormément de bonté et d’humanité pour se consacrer au bien-être des personnes atteintes. Je lève mon chapeau devant les gens de la maison d’hébergement Au Campanile, gérée par la Société Alzheimer Rive Sud. Avec patience et tendresse, on y prend soin des malades dans le plein respect de leur dignité. Il faut apprendre à travailler à partir de leur potentiel sans se laisser arrêter par leurs limitations », ajoute la magnifique comédienne.

Dès son arrivée, Myriam Leblanc a souhaité s’engager activement à titre de nouveau visage, nouvelle voix et nouvelle représentante de la Société. Dès le 28 mai, elle était présente à la Marche pour l’Alzheimer de Longueuil.

Pour elle, il est essentiel de trouver un sens à la maladie en regardant au-delà des limitations qu’elle provoque. « Avec le temps, nous avons tendance à confondre la personne et sa maladie. On ne DEVIENT pas Alzheimer, on est atteint de la maladie d’Alzheimer. Sachons donner de la reconnaissance à ces gens. Transmettons-leur toute notre tendresse et notre affection. »

Pour en savoir plus long sur la Société Alzheimer Rive-Sud et ses services, on visiter le site www.alzheimer.ca/fr/rivesud ou téléphoner au 450 442 3333. Merci de nous aider à briser l’isolement des personnes atteintes de la maladie.