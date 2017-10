Les aînés de Longueuil auront bientôt leur Maison

Texte et photo: Pierre Turbis

Dans le cadre des activités entourant la Journée nationale des aînés, le 29 septembre, la mairesse de Longueuil, Caroline St-Hilaire a annoncé la construction de la nouvelles Maison des aînés, qui.débutera en 2019. Répondant ainsi à un besoin mainte fois exprimé par les aînés, le nouveau bâtiment sera érigé en lieu et place de l’édifice administratif présentement situé au 1, boulevard Curé-Poirier Est.

« En tant que Municipalité amie des aînés (MADA), Longueuil reconnaît l’apport des personnes âgées au sein de notre ville. C’est dans cet esprit que nous nous engageons aujourd’hui à construire une Maison des aînés, qui sera un lieu des services adaptés aux besoins de notre communauté et qui deviendra un lieu de rencontre et de socialisation incontournable. La Maison des aînés sera le cœur du Réseau Amis Aînés Longueuil , un ensemble de 10 satellites qui s’étendra à la grandeur de la ville qui recevra d’importants investissements qui permettront de revamper les locaux et améliorer d’autant l’offre de service », a annoncé la mairesse St-Hilaire. Pour ce faire, on prévoit programmer des travaux d’une valeur de près de 23 M$ pour les sept prochaines années. À lui seul, l’investissement prévu pour la nouvelle Maison des aîné est de 11 M$.

« La Maison des ainés s’inscrit dans une série de mesures mises de l’avant par Longueuil afin d’offrir aux personnes âgées un milieu de vie stimulant. On peut penser à la gratuité du transport collectif en dehors des périodes de pointe ainsi que le projet Un vélo, une ville, et tous les aménagements urbains pensés spécialement pour cette clientèle », a ajouté Monique Bastien, conseillère municipale et responsable du dossier des aînés.

Des partenaires de la Ville ont indiqué leur enthousiasme suite à l’annonce de la mairesse. « Avec les changements démographiques que nous connaissons, les aînés sont de plus en plus nombreux et de plus en plus actifs à Longueuil. Avec les bonnes nouvelles reçues aujourd’hui, nous pourrons offrir encore davantage de services à nos membres », a déclaré Gislain Durand, président des Joyeux retraités de Longueuil, un organisme qui propose des activités de loisirs aux aînés et qui sera hébergé dans la nouvelle Maison des aînés. « Nous nous réjouissons de l’engagement de Longueuil envers ses aînés », a ajouté Luc Gouin, directeur général du centre communautaire Le trait d’union, qui fera partie du Réseau Amis Aînés Longueuil.