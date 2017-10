Texte et photo : Pierre Turbis

C’est en 1990 qu’un groupe de parents de la région décidait d’offrir un service de répit adapté à une clientèle multi-handicapée en créant le Centre Aux Quatre Poches à Boucherville.

En février 1992, le Centre était incorporé et devenait officiellement un organisme de charité. Quelques mois plus tard, le travail acharné de la communauté, des membres de la corporation et de nombreux bénévoles permettait au Centre d’accueillir ses premiers enfants.

Un quart de siècle est passé et aujourd’hui, le centre dessert plus de 100 familles de la Montérégie de bénéficier de 21 fins de semaine au cours de l’année, en plus d’avoir accès à des répits durant les vacances scolaires.

Grâce à un ratio intervenant/enfant de un pour deux, et même parfois de un pour un en cas de besoin particulier, le « Centre Aux quatre poches » est en mesure de proposer des séjours sécuritaires et stimulants aux enfants handicapés. Il doit sa pérennité à l’apport du bénévolat et la confiance des corporations et clubs sociaux

Le Centre est une ressource unique au Québec. Il est un des seuls à héberger des enfants de plus de trois ans présentant des déficiences intellectuelles moyennes, sévères ou profondes avec ou sans handicaps physiques. Près de la moitié de sa clientèle est composée d’enfants TED, c’est-à-dire qui ont des troubles envahissants du développement, incluant notamment l’autisme et les syndromes d’Asperger ou de Rett.

Pour des informations complémentaires, on contacte le 450 641 1255 ou encore on visite le site www.centre quatrepoches.org.