Apprendre le plaisir d’apprendre!

Texte et photo : Pierre Turbis

Le 20 septembre dernier, l’École secondaire Antoine Brossard ouvrait ses portes pour accueillir les jeunes et leurs parents afin de leurs présenter les programmes offerts en vue de leur inscription au niveau secondaire.

En plus de l’enseignement régulier, trois programmes particuliers ont suscité énormément de questions : La concentration MédiaTIC s’est attiré de nombreuses visites. Dans le cadre de ce volet, sont invités à apprivoiser les technologies de l’information et des communications. On y apprend à utiliser l’ordinateur et les outils technologiques pour réaliser certaines tâches – prise de notes, partage de documents, recherches efficaces, création de supports visuels – et pour créer des projets d’envergure – vidéos d’animation, pages web, montages audio et vidéo, robotique, jeux vidéo. De plus, les jeunes profitent d’un nouveau studio avec un mur vert.

Parmi les élèves présents, quelques uns étaient des anciens qui venaient saluer leurs ex-enseignants. « J’ai beaucoup aimé mon expérience ici », nous a confié l’une d’entre elles. « Je n’hésiterais surtout à recommander cette école », a-t-elle ajouté.

Outre la médiatique, Antoine Brossard offre deux concentration sportives : une en soccer et l’autre en sports variés.

La CSMV est fière de pouvoir proposer des projets spéciaux propres aux écoles, correspondant aux intérêts et talents des jeunes. Il s’agit de s’informer auprès de la CSMV pour savoir quelles concentrations sont offertes dans les différentes afin de pouvoir s’y inscrire. www,csmv.qc.ca