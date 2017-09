Les Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie, une présence active à Longueuil depuis 175 ans

Texte : Pierre Turbis – Photo : Odette Côté

Les Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie (SNJM) sont à Longueuil depuis 175 ans. D’abord actives dans le secteur de l’éducation, elles ont accueilli plus de 240 000 jeunes dans leurs classes sur une période de 140 ans.

Point Sud a rencontré récemment sœur Marie-Paule Demarbre, responsable des communications pour la communauté, pour en savoir plus long sur leur action à Longueuil au fil des années.

« Notre fondatrice, Eulalie Durocher, souhaitait d’abord contribuer à l’éducation des jeunes. Elle visait le plein développement de la personne par l’apprentissage des matières académiques et la culture. Tant de jeunes brillants et intéressants sont passés chez-nous que nous ne pouvons que nous réjouir des fruits de nos actions », résume sœur Demarbre.

« Nous avons également apporté un soutien important à des groupe communautaires et aux paroisses de la région, afin d’améliorer la qualité de vie de nos familles. Toujours inspirées par notre foi et les valeurs qui animaient Eulalie Durocher, nous avons toujours souhaité encourager le respect de la personne humaine et la protection de l’environnement », précise-t-elle.

Avec la laïcisation de l’éducation, les sœurs n’ont plus la responsabilité des écoles, mais elles ont conservé un vif intérêt envers la jeunesse et les services aux démunis. C’est ainsi qu’elles se sont exprimées publiquement sur quelques dossiers d’actualité. « Nous avons signalé notre vive opposition contre le trafic humain, notre souci pour la protection de l’eau et enfin sur l’accueil des immigrants. À cet effet, la communauté religieuse a parrainé trois familles syriennes.

Dans le cadre de notre entrevue, sœur Demarbre a tenu à manifester sa gratitude envers celles et ceux qui ont appuyé et accueilli les religieuses chez nous. « Au fil des années, nous avons eu le bonheur de rencontrer des gens de cœur partageant des valeurs de paix, Nous revoyons toujours avec joie celles et ceux qui ont croisé notre route. Nous vous souhaitons beaucoup de sérénité et de bonheur. »