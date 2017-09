La grande traversée de Julien Racicot

Texte : Pierre Turbis – Photo : Francis Dubreuil

Le 6 septembre, le directeur de la Fondation Adapte-Toit, Julien Racicot, faisait escale à Longueuil, avant-dernière étape d’un périple qui l’a conduit de Gaspé à Montréal en fauteuil roulant pour amasser des dons pour sa Fondation, qui vise à aider les gens atteints d’une lésion médullaire de la moelle épinière.

Cette aventure aura permis au jeune homme non seulement d’amasser 375 000 $ (un clin d’œil au 375e anniversaire de Montréal) mais aussi de sensibiliser la population ainsi que les maires des municipalités visitées à ce qu’est la vie suite à un accident tel que celui qu’il a lui-même vécu alors qu’il avait 18 ans et qui a entraîné une paralysie des épaules aux orteils.

« Suite à mon accident, il fallu considérablement adapter notre maison pour que je puisse mieux vivre. Mais toutes ces adaptations ne sont pas couvertes pour tout le monde. De fait, près des deux tiers des gens atteints par une lésion de la moelle épinière n’ont pas de compensation pour couvrir ces frais pourtant très importants. »

Comme il voulait agir pour ces gens, Julien a imaginé ce rallye un peu fou qui couvre plus de 1200 km en fauteuil roulant électrique. « Je suis plus que jamais convaincu qu’il est possible d’améliorer la qualité de vie pour les personnes atteintes de lésion à la moelle épinière. Je tiens à remercier chaleureusement ceux et celles qui donnent généreusement à notre cause. Le moral est excellent et je reçois de nombreux témoignages d’appui. »

Sur la photo : Julien Racicot de passage à Place Longueuil, en compagnie d’amis et de supporters, parmi lesquels la candidate à la mairie de Longueuil, Josée Latendresse

Il est encore possible de donner à la Fondation Adapte-Toit en visitant le site fondationadaptetoit.org