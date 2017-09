La Longueuilloise Maude Audet vous invite à découvrir son univers musical le 19 septembre prochain

Texte et photo : Pierre Turbis

Jeune auteure, compositrice et interprète résidant à Longueuil, Maude Audet est boursière du Conseil des Arts de Longueuil (CAL). Avant de lancer son troisième album, qui propose une mosaïque de récits tirés de son quotidien, elle sera l’invitée du CAL pour un spectacle intime le 19 septembre prochain à 17 h à la Salle Albert-Beaudry de la Maison de la culture de Longueuil.

Très favorablement reçu par les critiques, les deux premiers opus de l’artiste ont permis d’apprécier des textes intelligents et une superbe voix, dans un mélange de folk et de rock’n roll. Rencontrée par Point Sud, elle nous a raconté son parcours artistique avec un regard pétillant. « Mes influences sont multiples. J’écoute énormément de musique, depuis Leonard Cohen et les Beatles jusqu’à Jim Morrison et Jean Leloup. Musicienne autodidacte, je n’ai aucune prétention. D’ailleurs, il n’y a pas de recette, pour écrire une chanson. Parfois, la musique précédera le texte, parfois, ce sera l’inverse. La musique me fait vibrer et je rêve de toucher les gens qui écoutent mes chansons. J’ai commencé dans le milieu du théâtre mais ma passion pour la musique m’a bientôt conduite à rêver de chanter mes chansons en public. »

Maude Audet demeure convaincue que les artistes contribuent à rendre notre monde plus beau. « Les commentaires positifs que j’ai eu à propos de mes premiers disques m’encouragent à poursuivre dans cette voie. Peut-être que je pourrais contribuer à rendre le monde plus beau. »

« Lecourt spectacle que j’offrirai le 19 septembre à la Salle Albert-Beaudry de la Maison de la culture de Longueuil sera très dépouillé. Ce sera un retour à la source de la création. Un texte, une musique, une voix et un instrument. J’ai énormément hâte de partager ce moment musical avec vous, le public. »

« Il n’y a pas très longtemps que je vis ici, mais en terminant, je veux remercier sincèrement le milieu artistique de Longueuil et particulièrement l’équipe du CAL. Ces gens aiment les artistes et c’est très apprécié. Merci encore… »