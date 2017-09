Dix artistes à découvrir à Brossard

La Ville de Brossard est enchantée de dévoiler la programmation d’automne d’Osez la découverte. Jusqu’au 20 décembre, tous sont conviés à découvrir le talent de dix artistes dans le cadre de sept expositions présentées à la Galerie Renée-Blain, située au Centre socioculturel, au Hall des arts de l’hôtel de ville et à l’Espace Mur-mur des arts de la Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage.

10 septembre au 15 octobre | Galerie Renée-Blain

Viatour-Berthiaume | Sculpture

Passionnés par les jouets de bois anciens articulés, Viatour-Berthiaume marient art et littérature pour créer un monde miniature de sculptures-jouets, qui réflète de manière intimiste et ludique l’univers du livre Ru, de l’auteure vietnamienne Kim Thúy.

15 septembre au 29 octobre | Espace Mur-mur des arts

Eduardo Olivera | Photographie

Mû par les souvenirs de sa vie au Pérou et le désir de parcourir les pays hispanophones de l’Amérique du Sud, Eduardo Olivera capture en image les paysages majestueux et les richesses culturelles de ce vaste territoire.

22 septembre au 2 novembre | Hall des arts

Ida Rivard | Techniques mixtes

Par l’assemblage d’éléments recyclés, dont des cartes-mémoires d’ordinateur, Ida Rivard s’insurge contre l’obsolescence programmée en intégrant des matériaux laissés pour compte dans ses compositions.

22 octobre au 12 novembre | Galerie Renée-Blain

Helena Vallée Dallaire | Graphite sur papier

Helena Vallée Dallaire pose son regard sur le quotidien des gens, leurs secrets et leurs joies. Au fil de ses pérégrinations autour du monde, elle dessine et peint l’être humain dans toute sa complexité et ses différences.

Chadi Ayoub | Sculpture

Les notions d’identité et d’intimité avec les proches sont au cœur de la démarche de Chadi Ayoub. À travers ses sculptures modelées de papier journal transformé en pâte, il évoque la mémoire de vies tracées à l’encre noire.

3 novembre au 20 décembre | Espace Mur-mur des arts

Hélène Routhier | Encre sur papier

Captivée par la beauté de la saison hivernale, Hélène Routhier peint à l’encre et utilise la neige dans ses créations. Le froid produit des motifs uniques et intrigants au contact du papier, ainsi que des textures saisissantes.

10 novembre au 20 décembre | Hall des arts

Veronica Dragnef | Acrylique, huile

Les œuvres de Veronica Dragnef résultent d’une gestuelle spontanée et intuitive. Composée de couches alternées, chaque toile rappelle un univers de dialogues subtilement entrecroisés, de rythmes et de couleurs vibrantes.

19 novembre au 17 décembre | Galerie Renée-Blain

Nicole Tremblay | Acrylique, sable, feuille d’or

Portée par une vision actuelle de la femme contemporaine tributaire, de son histoire, Nicole Tremblay crée des « caryatides des temps modernes », somptueuses, racées et parées d’or.

Lise Deschâtelets | Sculpture

Inspirée par les thèmes de la naissance et de la maternité, les sculptures sur pierre de Lise Deschâtelets rendent hommage à la vie. L’artiste privilégie une approche figurative où la courbe domine, dans une quête d’harmonie et d’équilibre.

Lise Gagnon | Sculpture

Fascinée depuis toujours par la pierre, Lise Gagnon est animée par l’expression de la féminité. Dans les creux et reliefs de ses formes sculptées, la fille, la mère, la femme, sont représentées à différentes étapes de la vie.

Coordonnées des lieux d’exposition

Hall des arts

Hôtel de ville de Brossard | 2001, boulevard de Rome

Espace Mur-mur des arts

Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage | 7855, avenue San Francisco

Galerie Renée-Blain

Centre socioculturel de Brossard | 7905, avenue San Francisco

Informations : brossard.ca/expos.