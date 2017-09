Une invitation aux jeunes élèves de la CSMV à être actifs dans leurs déplacements vers l’école

Texte et photo : Pierre Turbis

À l’occasion de la rentrée scolaire, le 31 août dernier, La Ville de Longueuil, le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL), les Centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Centre et de la Montérégie-Est et la Commission scolaire Marie-Victorin ont présenté une campagne de sensibilisation nommée « Marche, roule, bouge… vers l’école ». Cette initiative du regroupement en saines habitudes de vie de Longueuil (RSHVL) vise à inviter les jeunes à se rendre à l’école à pied ou à vélo.

Au cours des deniers mois, les partenaires du RSHVL ont analysé l’environnement d’écoles primaires de Longueuil, une démarche a conduit à la production d’un dépliant destinés aux enfants et aux parents qui leu indique les trajets les plus sécuritaires et les encourage à utiliser un transport actif vers l’école.

C’est dans cet esprit que l’on a inauguré le Trottibus de l’école primaire Armand Racicot, qui permet aux élèves de partager le trajet vers l’école en toute sécurité et en toute convivialité, encadré par des parents bénévoles.

Tout en permettant aux enfants de commencer la journée en meilleure forme physique, le Trottibus les rassemble et permet de tisser des liens d’amitiés entre eux. C’est certainement une agréable façon de débuter la journée.

Vous êtes invités à vérifier si une telle activité est offerte par l’école de vos jeunes. Vous pouvez même contribuer à l’implanter si tel n’est pas le cas.